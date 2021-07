Schick und locker zugleich: Fesche Promi-Outfits in Wimbledon

Bis 11. Juli wird am heiligen Rasen von Wimbledon noch Tennis gespielt. Abseits der Plätze tummeln sich Promis wie Herzogin Kate, Sienna Miller, FKA Twigs und unzählige andere britische Stars. Neben Tennis-Turnieren trifft man sich am Nachmittag auch auf Partys von Marken wie Evian oder Ralph Lauren, die gemeisam mit der britischen Vogue in den All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon luden.

Die Gäste zeigten sich vorwiegend in Jumpsuits, locker sitzenden Hosenanzügen und fließenden Röcken.

Kate und Co. in ihren eleganten Freizeitlooks