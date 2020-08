"Racheakt": So viel Kalkül steckte hinter Meghans Aussehen

Meghan weiß ganz genau, was sie will. Dass das auch auf ihre Outfits und Beauty-Looks zutrifft, verriet nun ihr ehemaliger Friseur im Interview mit Grazia. Bevor sich Harry und Meghan offiziell aus dem britischen Königshaus verabschiedeten, um mit Sohn Archie nach Santa Barbara zu ziehen, stylte George Northwood die einstige Herzogin für wichtige Events.

"Ihre Haare sehen immer so mühelos aus, aber sie ist eine sehr durchdachte Person, selbst bis zum kleinsten Detail wie dem Schmuck", verriet der Haarprofi.

Ein klares Ziel verfolgte die 39-Jährige stets mit Letzterem. Laut Northwood habe Markle sehr großen Wert darauf gelegt, Anfertigungen von kleinen Designern zu tragen: "Ich dachte immer 'Oh Gott, würde ich auch so viele Gedanken und so eine Mühe darin investieren?'".

Rache-Outfits?

Nichts dem Zufall wurde vor allem bei den letzten Outfits in ihrer Amtszeit als Herzogin von Sussex überlassen. Laut der neuen Biographie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" hatten die Outfits für die finalen Auftritte eine für sie wichtige Botschaft. Die Vanity Fair bezeichnete ihre Kleiderwahl damals jedenfalls als Rache-Outfits.

Die Autoren Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand behaupten, dass Markles Visagist Daniel Martin gegenüber der Frau von Prinz Harry gescherzt haben soll: "Wenn du gehst, dann mit einem Knall!"

Und so erschien sie zu einem ihrer letzten Auftritte bei den Endeavour Fund Awards in einem ihrer auffälligsten Looks als Herzogin. Zum türkisblauen Kleid von Victoria Beckham stylte Meghan damals Pumps von Manolo Blahnik.