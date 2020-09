Legendär: Lady Gaga und ihr "Fleischkleid"

Einige Tage später - die Aufregung war immer noch groß - erklärte Lady Gaga in der Talkshow von Ellen DeGeneres, was es mit dem unkonventionellen Outfit auf sich hatte. „Wenn wir nicht für das eintreten, an das wir glauben, haben wir bald nicht mehr Rechte als das Fleisch an unseren Knochen“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin kein Stück Fleisch.“

Aktivismus

Gaga, eine überzeugte Kämpferin für die Rechte der LGBTQ-Community, bezog sich auf die “Don’t Ask Don’t Tell”-Policy des US-Militärs, die es Soldaten untersagte, öffentlich zu ihrer Homosexualität zu stehen und romantische Beziehungen auszuleben. Tatsächlich wurde das umstrittene Verbot wenige Monate später vom US-Kongress aufgehoben.