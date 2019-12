Herzogin Kate hat ihr Weihnachtsoutfit schon jetzt hervorgeholt

Die Royals sind im Weihnachtsfieber: Am Montag waren Kate und William in einer TV-Show zu Gast, wo sie gemeinsam mit Star-Bäckerin Mary Berry ein Festmahl zubereiteten. Es sollte jenen Menschen als Dank dienen, die am Weihnachtsabend arbeiten müssen.

Look von Alessandra Rich

Die 37-Jährige trug für diesen Anlass ein Outfit, das auch am Weihnachtsabend, den sie gemeinsam mit William und den Kindern mit der Queen verbringt, perfekt gepasst hätte. Kate wählte einen Entwurf der Modemacherin Alessandra Rich.