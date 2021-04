Chanel-Parfumeur Olivier Polge: "Es gibt viele Vorurteile über meinen Job"

Welche Rolle spielen Rohstoffe bei der Entwicklung von Düften?

Eine sehr große. Rohmaterialien sind für mich so wichtig wie die Farben für einen Maler. Wir sind eine der wenigen Firmen, die ihre Rohstoffe von Beginn an selbst produziert haben.

Sie sind Sohn eines Parfumeurs. War das für Sie von Anfang an klar, dass Sie auch in diesem Metier tätig sein wollen?

Wie jeder andere Teenager auch, wollte ich lange nicht das tun, was meine Eltern vielleicht wollten. Ich war davon überzeugt, kein Parfumeur werden zu wollen.

Wann hat sich das geändert?

Ungefähr mit 20 Jahren. Ich hatte begonnen Kunstgeschichte zu studieren, hatte aber das Gefühl, danach keinen Beruf ergreifen zu können, der mir gefallen würde. In diesem Sommer habe ich im Duftlabor meines Vaters ein Praktikum gemacht – und realisiert, was mir wirklich Spaß macht.

Was ist das Wichtigste, das Sie von ihm über Parfums gelernt haben?

Ein paar Monate, nachdem ich wieder zurück auf der Uni war, ging ich zu ihm und sagte, dass ich sie abbrechen wolle und ob er mir die Parfumherstellung beibringen könne. Er hat eine weise Entscheidung getroffen und mich zu anderen in die Lehre geschickt. Den Beruf an sich habe ich also nicht von ihm gelernt. Aber er hat mir vermittelt, dass es sehr wichtig ist, stets neugierig und offen für viele verschiedene Dinge zu sein. Sie sind unsere Inspirationsquellen.

Wie sieht Ihr Alltag als Parfumeur aus?

Meine Arbeitstage sind sehr abwechslungsreich. Normalerweise bin ich im Pariser Labor, wo ich all meine Rohstoffe habe. Morgens, wenn meine Nase noch ausgeruht ist, rieche ich oft an Kreationen vom Vortag. Dann arbeite ich vielleicht an weiteren Formulierungen und ändere sie ab. Manchmal verreise ich für die Begutachtung von Rohstoffen, wir haben im Süden Frankreichs unsere eigenen Felder.

Gibt es Vorurteile über den Job des Parfumeurs?

(lacht) Sehr viele sogar! Zum einen ist es keine Fähigkeit, mit der man geboren wird, sondern etwas, das man lernen kann. Es geht nicht darum, etwas riechen zu können, das niemand riechen kann. Wo wir gerade darüber sprechen, wird mir klar, dass wohl die meisten falschen Vorstellungen über meinen Job Patrick Süskinds „Das Parfum“ zu verdanken sind. Es ist ein sehr gutes Buch, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Meine Nase ist nicht besser als Ihre – sie ist nur trainiert.

Was unterscheidet eigentlich ein gutes von einem schlechten Parfum?

Das ist eine sehr schwierige Frage, denn das eine oder das andere als gut oder schlecht zu bezeichnen, würde bedeuten, dass es gute und schlechte Geschmäcker gibt. Das hängt sehr stark von der Persönlichkeit eines Menschen ab. Manche finden zum Beispiel den Geruch von Benzin toll. (schmunzelt) Tja, das ist nicht unbedingt mein Geschmack, zeigt aber, dass es da eine große Bandbreite gibt. Ein gutes Parfum ist eines, das einem selbst gefällt!