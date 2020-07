Mein Salzburg: „Jedermann“-Legenden und ihre persönlichen Erinnerungen

Ben Becker

Ich erinnere mich mit den schönsten Gefühlen an Salzburg. Eigentlich habe ich dort den schönsten Sommer meines Lebens verbracht. Mit Nicholas Ofczarek und Birgit Minichmayr hatte sich ein tolles Dreiergespann ergeben, da haben sich drei gefunden. Auch die Salzburger haben große Freude mit mir gehabt. Mindestens ebenso viel wie ich, als ich da war. Ich hab ja ab und zu ein bisschen gezaubert und für Entertainment gesorgt. Und dem wurde mit viel Humor entgegengekommen, damit hätte ich fast nicht gerechnet.

Mein Motto ist ja: nix kaputtmachen, nur verändern. Und was Anekdoten betrifft, will ich lieber nicht zu viel verraten. What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas! Ebenfalls unvergesslich: meine Zeit bei der Fürstin zu Sayn-Wittgenstein. Ganze Tage habe ich bei ihr in ihrem Landhaus in Fuschl verbracht und hatte dort ein Zimmerchen. Und weil am Land ja kein Zigarettenautomat nahe ist, habe ich sogar die Rauchwaren von Curd Jürgens angeboten bekommen. In Goldegg im Salzburger Land wiederum wurde ich geehelicht, direkt am See. Jetzt fehlt nur noch die Erfüllung eines großen Traumes: mein Stück „Ich, Judas“ im Salzburger Dom aufzuführen. Ist ja eine weltoffene Stätte, also warum nicht? Während ich über Salzburg spreche, zaubert es mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich bleibe auch gerne in Erinnerung. Die Festspielpräsidentin freut sich immer noch, wenn ich anrufe: „Ach, der Ben!“ Wenn Österreich anruft, bin ich da.