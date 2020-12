Lust auf Freizeit: Naturkosmetik aus Wald- und Wiesenpflänzchen rühren - Beschäftigungstipps rund um die Uhr!

Rabenhof Theater „Wir freuen uns auf Sie“, grüßt Thomas Gratzer, Direktor der Bühne am Boulevard Erdberg. Danke, ebenso. Die Hütte brummt sicher auch bald wieder. Kein Wunder bei dem Programm! Kommenden Montag und Dienstag begibt sich Andreas Vitásek in die „ultimative Horror-Show der österreichischen Grauslichkeiten“ – er zieht sich die Fratze des Herrn Karl über. Schon am Mittwoch folgt die erste Premiere nach dem zweiten Lockdown: „Profil“-Aufdecker Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz präsentieren mit „Wählt uns! (weil’s schon wurscht ist)“ ihr neues Satire-Programm. 10. 12.: Stefanie Sargnagel im Literatursalon im Gemeindebau; 11. 12.: „Wir Staatskünstler“. 20 Uhr.

Ab 7. Dezember, www.rabenhoftheater.com

Stadt flanerien Ein Projekt von „Aktionsradius Wien“, das gerade in Zeiten eingeschränkter Bewegungsfreiheit seine Stärken entfaltet. Unter dem Titel „Stadt Flanerien“ liegt für jeden der 23 Bezirke Wiens ein Sammelsurium an Entdeckungsreisen vor – akustisch, literarisch sowie fotografisch. Für einige Bezirke gibt es Hörbücher, zu allen aber originelle Stationen im Internet: von der „Gänseblümchenguerilla“ im Burggarten bis zur „Besiedelung der Lüfte“ in Liesing.

www.stadtflanerien.at

Markus Gottschlich Aufgewachsen in einer Beethoven-Wohnung in Wien, zog es den Steinway-Artisten vor Jahren ins Mutterland des Jazz – ohne etwa auf das Geklapper der Hufe von Fiaker-Pferden zu vergessen. Das hört man nun neben dem Rauschen der New Yorker Subway oder den Schlägen des Londoner Big Ben auf „Found Sounds“ (Satori Sounds), seinem neuen Album. Dort gelang Gottschlich das Kunststück, seine feinen Kompositionen mit dem oft rüden Sound des Alltags zu kombinieren. Beispiele davon sind hier zu hören und zu sehen.

www.markusgottschlich.com