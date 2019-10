Lust auf Freizeit? Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Gaumen∙Spiel „Genuss- und Trüffelmarkt“: Vom Vulcano-Schinken über Wildvariationen bis zur Cava-Trinkleidenschaft – wenn Spitzenkoch Heinz Hanner die Schiffsküche entert, schlagen die Geschmacksnerven Wellen. Während die pulsierende Stadt entlang der Sonderfahrten am Donaukanal an uns vorbei zieht, begleiten neben allerhand Spezialitäten an den Ständen vor allem die exquisiten Fingerfood-Gänge. Sonntags-Cruiser können zusätzlich mit einem speziellen Marktfrühstück in den Tag starten.

DDSG MS Wien/Schwedenplatz, 25.-27. Oktober, Tickets unter www.ddsg-blue-danube.at

Jim∙Beam∙Nacht Trinken Kenner ihren Whisky eigentlich mit oder ohne Eis? Zum zweiten Mal bieten 22 angesagte Bars in Wien geschüttelte und gerührte Drinks, Cocktailkreationen und Fachgespräche mit lässigen Barkeepern. Tipp: Nützen Sie den praktischen Shuttle-Bus. Neu: Heuer sind etwa acht Bars in Graz mit von der Partie.

Diverse Bars in Wien & Graz, 19. Oktober, ab 19 Uhr, Tickets unter www.langenachtderbars.com