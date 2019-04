Lust auf Freizeit - die besten Tipps fürs Wochenende und mehr

KRAFT∙KRÄUTER Nicht nur auf dem Land, auch in den Bergen sprießen einzigartige Heilpflanzen. Bei diesem Spaziergang am Fuße der Rax suchen wir nach kraftvollen Kräutern und Almblumen, um so lebhaft-frisch wie ein Frühlingstag durch das Leben zu wandern.

Treffpunkt: Hotel Raxalpenhof, Reichenau/NÖ, 5. April, 3. & 5.Mai, Anm. unter meinelinde@gmx.at,

