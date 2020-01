Liebe Lust und Laster

Der Chef der Kommune ist Maler. Er hat eine Mission. Er möchte die Menschen aus der prüden, spießbürgerlichen Welt befreien. Er sammelt Jünger um sich und zieht mit ihnen in einen abgelegenen Bauernhof. Prominente und Künstler sind von seiner Weltanschauung fasziniert. Zu seinem Programm gehörte die Nacktheit als Teil einer guten Lebensführung. Die Jünger hatten sich um das Wohlergehen des Meisters zu kümmern. Der praktizierte die freie Liebe, unterhielt mehrere sexuelle Beziehungen gleichzeitig und auch der Sex mit Minderjährigen war kein Tabu. Die Praktiken innerhalb der Kommune waren auch Inhalt eines Gerichtsprozesses. Was klingt, als wäre es eine Beschreibung des Lebens von Otto Mühl und seiner Kommune, spielte sich in Wien schon am Ende des 19. Jahrhunderts ab. Der Hauptdarsteller: Karl Wilhelm Diefenbach. Der aus Hessen stammende Maler mit dem Vollbart und den langen Haaren hüllte sich in wallende Gewänder und sah sich als Heilsbringer. In Bayern als „Kohlrabi-Apostel“ verspottet und im ersten deutschen Nudistenprozess vor Gericht, siedelte er sich mit seinen Jüngern am Himmelhof in Ober-St.Veit an und gründete dort so etwas wie die erste Hippie-Kommune von Wien. Zu den Bewunderern seiner Thesen über die „naturgemäße Lebensweise“, die er im „Paradeiser-Paradies“ in Hietzing praktizierte, zählten Egon Schiele oder Hermann Hesse. Und auch die spätere Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner gehörte zu Diefenbachs Förderern. Dass der Narzisst mit Messias-Allüren seine zwölfjährige Tochter mit einem Freund verkuppelte, blieb ausgeblendet. Heute erinnert noch eine Gasse im 15. Bezirk an den ersten Kommunarden Diefenbach.

Lust und Laster gediehen im alten Wien ziemlich üppig, nicht nur in der Kommune am Himmelhof. Nach außen wurde zwardie bürgerlich-sittsame Fassade gewahrt. Doch die bürgerliche Moral hatte einen doppelten Boden, und darunter brodelte es gewaltig. Oder wie Stefan Zweig es in seinem Erinnerungswerk „Die Welt von Gestern“ formulierte: „Denn nur das Versagte beschäftigt das Gelüst, nur das Verbotene irritiert das Verlangen, und je weniger die Augen zu sehen, die Ohren zu hören bekommen, um so mehr träumen die Gedanken.“

Vor allem Frauen hatten sich der strengen Sexualmoral zu unterwerfen. Die Jungfernschaft war höchstes Gut und in der Ehe erwartete man von ihnen absolute Treue und Hingabe. Den Männern wurden Seitensprünge hingegen großzügig verziehen.

Ein Klima, in dem sich Prostitution wunderbar entwickeln konnte. Schon im 14. Jahrhundert wurden „Frauenhäuser“ erwähnt, die in Wirklichkeit Bordelle waren. Schließlich war man überzeugt, dass der Geschlechtstrieb der Männer stärker sei und ausgelebt werden müsse. Die Prostituierten mussten ein Schultertuch in Gelb, der Farbe der Schande, tragen. Die Herren konnten die Dienste der Frauen bisweilen sogar bargeldlos in Anspruch nehmen. Ein zuvor erworbener Holzstab, der mit Kerben versehen war, wurde Stück um Stück gekürzt, bis nichts mehr „auf dem Kerbholz“ war. Unliebsamen Gunstgewerblerinnen ging es bei weitem schlechter. Bis in Maria Theresias Zeiten wurden Prostituierte in der Donau bei der Schlagbrücke, der heutigen Schwedenbrücke, ertränkt.

Ihre Kunden blieben unbehelligt. Es sei denn, sie zogen sich eine Krankheit zu. Auch Giacomo Casanova , der sich mehrfach in Wien aufhielt, war in Sorge. Während er den Gebrauch von aus Tierdarm gefertigten Kondomen, genannt „English Overcoats“, propagierte, machte er sich über die Wiener Männer lustig: Die schmierten ihr bestes Stück mit einer Speckschwarte ein, um sich gegen Syphilis zu schützen.