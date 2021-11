Zurück in die gemütlichen Siebziger: Wie wir jetzt wohnen wollen

„Der Minimalismus hat sich dieses Jahr verabschiedet“, bringt es Innenarchitektin Adreea Cebuc auf den Punkt. Die Gründerin von „C’est Design“ ortet ein Verlangen nach mehr Gemütlichkeit und Gesellschaft in den eigenen vier Wänden – so wie das Credo auch schon in den Siebzigerjahren lautete.

Von den strengen Sechzigern führten die Studentenproteste der 68er-Bewegung zu zwanglosen, bequemen Zusammenkünften in großen Gruppen. „Alles wurde bodennah und rund. Sitzsäcke kamen damals in Mode und große, abgestufte Wohnzimmerecken mit tiefen Sofas, die sogenannten Conversation Pits“, erklärt Cebuc.

Durch die Pandemie verspüren wir wieder einen verstärkten Drang nach Zusammenkünften in lauschigen Wohnzimmern, finden auch die US-Möbelhersteller „Arlo and Jacob“, die nun verstärkt Möbel im Seventies Stil verkaufen. „Die Vorstellung, mit lange vermissten Freunden, der Familie oder den Nachbarn wieder Zeit zu verbringen, beeinflusst unser Einrichtungsverhalten. Es lässt uns auf die Siebziger zurückkommen – eine Zeit, in der Geselligkeit viel Platz eingeräumt wurde.“