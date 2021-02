Wie ein Landwirt ein Ei zum Luxus-Ei macht

Gesetz: Hühner dürfen nur dort gehalten werden, wo es „ortsüblich“ ist: Magistrat bzw. Gemeinde geben Auskunft. Wer Nutztiere wie Hühner privat halten möchte, muss dies innerhalb von sieben Tagen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde melden (in Wien ist das Veterinäramt zuständig). Nachbarn, die sich durch Lärm oder Geruch infolge einer Tierhaltung unzumutbar belästigt fühlen, können sich an die Polizei wenden. Die Einzelhaltung ist verboten.

Wien: In der Stadt wird für Legehennen eine Auslauffläche von mind. 8 Quadratmeter pro Tier empfohlen. Wiener, die noch nie Nutztiere gehalten haben oder keine Ausbildung nachweisen können, müssen einen Sachkundekurs absolvieren. Der eintägige Kurs wird vom Ländlichen Fortbildungsinstitut angeboten und ist vor Beginn der Tierhaltung zu absolvieren. Auch wenn Hühner „nur“ als Haustiere angeschafft werden, gelten Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, die 1. Tierhaltungsverordnung sowie Länder-Bestimmungen wie das Wiener Tierhaltegesetz. Derzeit gilt Wien betreffend Geflügelpest als rote Zone – Haushühner dürfen keinen Zugang zu Wildvögeln haben.

ZüchterHannes Scheibl: Er empfiehlt für zwei Hühner 25 Quadratmeter. Bei mehr als zwei Hühnern im Garten könnte am ehesten die Geruchsbelästigung ein Problem werden, weniger die Lärmbelästigung. Auch wenn Stall und artgerechtes Futter im Miet-Paket inkludiert sind, muss man auf Sauberkeit im Stall achten. Hähne können aggressiv sein, was bei Kindern problematisch werden kann. Hühner können sehr zutraulich werden, gewöhnen sich an Routinen und eignen sich sehr gut als Haustiere.