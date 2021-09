Warum wir jetzt Pink und Orange tragen: Eine Psychologin klärt auf

Es sind übrigens nicht nur die Frauenkollektionen, die derzeit vorzugsweise in Rosa und Lila leuchten. Designer Tom Ford ließ Daniel Craig zur Premiere des neuesten James Bond-Streifens in einen dunkelrosa Samtblazer schlüpfen. Und vor einigen Tagen führte Hollywood-Feschak Jake Gyllenhaal einen Prada-Smoking in Babyrosa bei den Tony Awards aus. Wie glücklich die Herren in den pinken Designerstücken waren, ist jedoch nicht überliefert.