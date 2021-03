Warum ein Amerikaner eine neue Pasta-Form entwickelte

Dieser Mann muss Pasta wirklich lieben: Ausgerechnet ein Amerikaner kreierte eine neue Pasta-Form. Man sollte ja meinen, in der vorhandenen Vielfalt sollte jeder seine Lieblingspasta finden. Der New Yorker Dan Pashman fand sie allerdings nicht – und schritt, nach der erfolglosen Suche, selbst zur Tat. Drei Jahre tüftelte er an der für ihn perfekten Nudel und dokumentierte die Entstehungsgeschichte der „Cascatelli“ in einer fünfteiligen Serie seines mehrfach ausgezeichneten Podcasts „The Sporkful“.

Nun gibt es ja nicht nur Spaghetti oder Fusilli, sondern unzählige Pasta-Sorten – die Angaben variieren von 300 bis 600. Jede davon hat ihre besonderen Vorzüge: Kurze (Penne rigate, Farfalle, Fusilli), lange (z. B. Spaghetti, Tagliatelle, Fettuccine)oder röhrenförmige (Canelloni), um nur einige zu nennen.