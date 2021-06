Vom Flüchtling zum Mediziner: "Musste zeigen, was ich kann"

Haben Sie heute noch immer Schwierigkeiten bezüglich Ihres Migrationshintergrunds? Stoßen Sie damit jetzt noch auf Probleme?

Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ich bin nicht hier geboren. Es ist nicht meine Kultur, meine Freunde sind nicht hier und all das. Ich könnte nicht sagen, dass alles passt. Es ist für mich immer irgendwie anders. Auch bei Jobbewerbungen - egal wie gut ich bin, ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht dieselben Chancen bekomme wie andere. Ich muss mich um viel mehr kümmern, sie fordern mehr Unterlagen von mir. Es ist immer irgendwas, das mich aufhält und wenn man das alles summiert, dann fühlt es sich wie eine Barriere an. Irgendwie will ich die überwinden. Irgendwie will ich nicht, dass jeder gleich weiß, dass ich eigentlich ein Ausländer bin und woher ich komme und wieso ich hier bin. Ich will nur, dass sie wissen, was ich kann. Und dass das auch reicht.

Sie meinten, Sie hätten das Gefühl, dass von Ihnen immer mehr verlangt wird, um an Ihr Ziel zu gelangen. Haben Sie auch direkte Vergleiche von Leuten oder Freunden, die hier geboren sind?

Beispielsweise bei der Studentenbeihilfe, die habe ich jetzt auch beantragt. Ein arabischer Freund, der hier geboren ist und den österreichischen Pass hat, hat sich sehr viel leichter getan - mit dem Beantragen und dem Erhalt des Geldes. Bei uns gibt es immer tausende Fragen mehr - egal, was man gemacht hat oder nicht. Ich spüre immer diese Unsicherheit mir gegenüber. Was ich noch zu Diskriminierung sagen könnte, ist nicht gegen das System gerichtet, sondern an die Gesellschaft. Ich habe eine Freundin. Sie ist hier geboren, sie ist Österreicherin und wir sind jetzt seit fast fünf Jahren zusammen. In der sechsten Klasse haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir ein Paar. Grob gesagt: wir ernten immer noch seltsame Blicke. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Weil wir ein "interracial couple" sind vielleicht.