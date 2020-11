Trend "Sexual Wellness": Wie Apps das Sexleben verbessern wollen

„Vaginanomics“ nennt das New Yorker Trendinstitut J. Walter Thompson das boomende Business mit der (weiblichen) Lust. Sowohl in den Apps als auch auf goop.com geht es in erster Linie darum, den eigenen Körper lieben zu lernen, ohne einem Ideal entsprechen zu müssen – ein erster Schritt zu einer erfüllten Sexualität, sagt auch Wille-Helbich: „Nur so kann man seinem Partner erklären, was man sich im Bett wünscht.“