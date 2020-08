Toxic Positivity: Der neue Zwang zur Heiterkeit

Frohmut in Maßen

Begrifflich erinnert Toxic Positivity an die Positive Psychologie – ein vom US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow in den 50er-Jahren geprägtes Konzept, das in den 90er-Jahren Aufwind bekam und inzwischen eine anerkannte Strömung innerhalb der Psychologie darstellt. Sie beschäftigt sich damit, was der Mensch zum Wohlfühlen braucht und wie man den Grundstein für ein lebenswertes Dasein legt. "Gegen diesen Ansatz spricht grundsätzlich nichts", sagt Flenreiss-Frankl. "Allerdings ist er wesentlich komplexer, als sein Name vermuten lässt. Es geht darum, die Ressourcen des Einzelnen und seine Stärken zu ergründen – und gezielt einzusetzen."

Werden Gefühle langfristig verleugnet, bahnen sich sie einen anderen Weg. Meist treten körperliche Symptome auf. Psychosomatische Beschwerden können von Kopfweh über Rückenschmerzen bis hin zu Magenproblemen reichen. "Im therapeutischen Setting versucht man, verdrängte Konflikte offenzulegen, hinter die Symptome zu blicken und dort Veränderung anzustoßen. Erst dann können sich die Schmerzzustände auflösen."

Wie geht man nun im Alltag mit negativen Gefühlen am besten um? "Das Allerwichtigste ist, dass man darüber spricht – anstatt sie krampfhaft umzukehren. Wenn man in seinen Emotionen ernstgenommen wird, können nach und nach Strategien reifen, mit denen man sich aus krisenhaften Phasen herausziehen kann."