Sex in der Freizeit: Die große Sehnsucht nach einem Kuss

Damit meine ich eher nicht den Langzeit-Partner, dessen rührende Kusstechnik man selbst im Tiefschlaf in wenigen Worten beschreiben könnte. Es geht ums Fremde, Neue. Jemanden zu küssen, den man kaum kennt, gehört zu jenen Dingen, die ein Freund in folgende Wortschöpfung gießt: „Top-of-leider-geil-Momente.“ Und da steht der „erste Kuss“ weit oben. In Zeiten des Ein-Meter-Abstands zu anderen eine Herausforderung: Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando – ich dich wieder küssen kann. Immerhin existieren Erinnerungen.

Da ist erstaunlich, dass sich die meisten Menschen ein Leben lang ihres allerersten Kusses entsinnen können, unabhängig von seiner Qualität. In langen Nächten mit Musik, Wein und Freunden kann es vorkommen, dass wir darüber reden und viel lachen. Dann ist von schwammig-nassen Zungenküssen die Rede. Von Lippen, die sich anfühlten wie ein altes Grahamweckerl. Von Dränglern und Zögerlichen sowie Menschen, die im Stile des Komikers Chico Marx herumprobiert haben: Ich habe sie nicht geküsst, ich hab nur in ihren Mund geflüstert. Oder solchen, die ihre Zunge in Presslufthammer-Manier einsetzten, wobei sich auch dazu eine schöne Literaturstelle findet, von F. Scott Fitzgerald, dem Schriftsteller: Der Kuss entstand, als das erste männliche Reptil das erste weibliche Reptil ableckte und ihr damit auf sanfte und anerkennende Weise zu verstehen gab, dass sie ebenso saftig sei wie das kleine Reptil, das er am Tag zuvor zum Abendessen verspeiste.

Explodierendes Herz

Bon Appetit. Aber natürlich gab es auch immer jene, die schwärmten – weil der Erste-Kuss-Moment sich angefühlt hat, als würde das Herz explodieren – herrlich, berauschend und atemberaubend. Ich selbst erinnere mich besonders an die Stunden nach meinem ersten Kuss. Ich dachte, alle Menschen würden mir jetzt ansehen, was gerade passiert ist, speziell meine Mutter. Nix da, die sagte nur: Essen ist fertig, räum dein Zimmer auf. Keiner zeigte mit dem Finger und schrie: Die wurde gerade geküsst!