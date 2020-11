Royale Ikone: Serie „The Crown“ löst neue „Dianamania“ aus

Wie in einem klassischen Märchen sind die Täter-Opfer-Rollen in „The Crown“ klar verteilt, das Mitleid mit Charles und Camilla, die ihr ramponiertes Image über die Jahre mühevoll repariert hat, hält sich nach Serienkonsum in Grenzen. „Man hätte genauso gut den Spieß umdrehen und die Liebesgeschichte der beiden in den Vordergrund und in ein positives Licht rücken können. Einfacher ist es allerdings, das Bild der Prinzessin, wie wir es aus Märchen kennen, für Diana zu übernehmen: durch und durch unschuldig und reinen Herzens“, sagt Radler.

"In einer Gesellschaft brauchen wir eine gewisse Definition davon, was wir übereinstimmend als 'gut' bzw. 'böse' ansehen, um uns in dieser zurechtfinden zu können. Je eindeutiger ein Verhalten oder ein Gedanke als 'gut' oder 'böse' bewerten werden kann, desto leichter können wir uns orientieren", so die Psychologin.