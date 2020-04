Riechen, Kosten, Lecken: Kochen ist der neue Sex

Sinnliche Parallelen

„Der Vorgang, eine gute Suppe zu kochen, durchläuft die gleichen Etappen wie ein guter Liebesakt, in beiden Fällen geht es darum, einzutauchen, in die sinnliche Lust, zu mischen, zu riechen, zu kosten, zu lecken, hinzuzufügen, zu verzichten, zu zweifeln …“, so Allende. Was für ein schönes Bild. Doch welches Süppchen darf’s denn sein? Karottensuppe, zum Beispiel, die sie als Leibgericht für „Männer, die sich in der Liebe hervortun wollen“ empfiehlt. Oder eine Suppe mit Kichererbsen, weil diese in fast allen Kulturen als aphrodisisch angesehen werden. Und die „Goldene Brühe“, eine Consommé als „leckere Einleitung zu kühneren Liebkosungen“. Bitte sehr, hier das Rezept: Braten Sie die Scheiben zweier Zwiebel und eine Knoblauchzehe in Pflanzenöl goldbraun. Geben Sie eine Gewürznelke, Salz, Pfeffer, 4 EL Portwein und ein paar Tropfen Worcestersoße dazu, lassen Sie alles 10 Minuten lang köcheln. Nun den Knoblauch und die Nelke entfernen und die Suppe mit einem Stabmixer pürieren. Bevor sie serviert wird, mit geraspeltem Käse (etwa Gruyère) bestreuen. Statt eines „Bon Appetit“ möchte ich nun gerne mit einem (von mir etwas abgewandelten) Zitat schließen – es ist vom französischen Schriftsteller Comte de Mirabeau: „Möge die Lektüre (und das Schlürfen dieses Süppchens, Anm. der Autorin) das ganze Universum zum Orgasmus bringen.“