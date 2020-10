„Haltet euch zurück und haltet euch bereit" (stand back and stand by) sagte Donald Trump, als er im chaotischen TV-Duell mit seinem Kontrahenten Joe Biden aufgefordert wurde, sich von rassistischen Ideologien zu distanzieren. Mit seinem inzwischen berüchtigten Ausruf richtete sich der amtierende US-Präsident an die "Proud Boys", eine ultrarechte amerikanische Gruppierung, die Widerstand gegen Staatsgewalt propagiert, gegen Schwarze hetzt, Frauen abwertet und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Wer der rein männlichen Truppe beitreten möchte, muss unter anderem einen Eid ablegen, sich mit anderen schlägern und schwören, nie wieder zu masturbieren, berichtete die Washington Post.