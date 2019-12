Lizenz zum Fremdgehen

Die Vorstellung dessen, wie Menschen Lust und Liebe leben wollen, ist mehr denn je in Bewegung, weiß die Wiener Sexualberaterin Beatrix Roidinger (paarberatung-sexualberatung.at) aus ihrem Praxisalltag. „Relativ neu ist, dass pluralistische Lebensformen, abseits der Klein- und Kernfamilie, in den Mainstream eingewandert sind. In den vergangenen zehn Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, ist dieses Thema nahezu explodiert. Es gibt dazu Gruppen, Veranstaltungen, Partys, Bücher, Artikel, Workshops und eigene Konferenzen. Das bedeutet aber nicht, dass die Monogamie gescheitert ist, sondern heute viel mehr Optionen und Lebensformen nebeneinander existieren“, sagt sie.

Roidinger berät Menschen, die erwägen, ihre Beziehung zu öffnen oder aber polyamor zu leben. In beiden Fällen spricht man über „einvernehmliche, nichtmonogame Beziehungen“, von denen es mehrere Varianten gibt, die gerne vermischt werden. Swingen, der gemeinsame Besuch von Swingerclubs also, gehört da dazu. „Bei der Polyamorie hingegen kommt es zu emotionalen und sexuellen Mehrfachbeziehungen auf freiwilliger Basis, alle Beteiligten wissen voneinander, Gefühle spielen eine zentrale Rolle. Das unterscheidet sich massiv von einer offenen Beziehung, in der es – ebenso konsensual – zu gelegentlichem Sex oder Affären mit anderen Partnern kommen kann, oft auch nur ein, zwei Mal“, erklärt der Sozialwissenschaftler Stefan Ossmann (siehe Kasten rechts). Was noch dazu kommt: „Nicht nur Beziehungsformen verändern sich, sondern auch die sexuellen Vorlieben und Neigungen werden vielfältiger gelebt, was unter dem Begriff „Sex positive“ zusammengefasst wird“, sagt Roidinger. In Wien boomen derzeit – nach anderen Großstädten wie etwa Berlin – „Sex-positive“-Partys, „basierend auf dem hedonistischen Gedanken, dass Sexualität nichts Schlechtes ist und nichts rein Funktionales im Sinne der Reproduktion“, so Roidinger. Man darf einfach nur Spaß haben, seinen Körper lieben und Vorlieben ausleben. Dabei geht es nicht ausschließlich um Sex, sondern um ein „Alles kann, nichts muss“.