Leselust: Die Lieblingsbücher der Superstars

Eine Zeit lang war es etwas still um SJP, aber mit „Divorce“ auf HBO hat sie sich wieder zurück in die Serien-Oberliga gespielt. Zeit zum Lesen bleibt ihr trotzdem, und auch wenn Sarah Jessica Parker keinen eigenen Buch-Club führt, gibt sie doch regelmäßig Listen von lesenswerten Büchern weiter. Von Jonathan Franzens „Unschuld“ über Stephanie Powells „No One Is Coming to Save Us“ bis zu Patrick Radden Keefes IRA-Thriller „Say Nothing“. Am meisten fesselte sie aktuell Kate Elizabeth Russells düsterer „Me too“-Roman.