Jede kann tanzen wie J. Lo und Cardi B - so geht's

"Wenn ich meine Tutorials mache, versuche ich wirklich, mich in den Kopf von jemandem hineinzuversetzen, der nicht sehr erfahren im Tanzen ist", sagte Vianen in einem Video-Interview aus Amsterdam, wo er lebt. Einer seiner Tipps für Anfänger: Bleibe geduldig, und erlaube dir, Fehler zu machen. "Wenn man anfängt, sollte man nicht erwarten, dass man gleich am ersten Tag perfekt ist", sagt er. "Sich beim Tanzen zu verbessern, braucht einfach Zeit."

Realistische Ziele setzen

Die Tänzerin Marissa Montanez macht seit 2009 Online-Tanz-Tutorials. Damals startete sie einen Youtube-Kanal, um Choreografien von Lady Gaga zu unterrichten. Als leitende Ausbilderin des New Yorker Tanz-Fitness-Studios Banana Skirt Productions, das im Zuge der Pandemie ins Internet umgezogen ist, lehrt sie oft Choreografien aus populären Musikvideos für die als "Starpop Dance" bekannte Kursreihe. (Sie bietet auch kostenlose Mini-Tutorials auf ihrer persönlichen TikTok-Seite an; ein Banana-Skirt-Abonnement kostet 19,99 US-Dollar pro Monat).

Für längere Routinen empfiehlt Montanez, sich "realistische Ziele zu setzen", was bedeuten kann, nur ein paar Achterzählungen auf einmal in Angriff zu nehmen. "Wenn man zu Hause ist, hat man die Flexibilität, das Training unterbrechen zu können, wenn es nötig ist", sagt sie in einem Telefoninterview. Sie empfiehlt auch, sich mit der Originalquelle vertraut zu machen und den Tanz ein paar Mal in voller Länge anzuschauen, bevor man ihn selbst ausprobiert.

Mit dem Wegfall von Live-Aufführungen und persönlichem Unterricht haben sich auch größere Organisationen den Tutorials zugewandt, um die Menschen weiterhin zu erreichen. Letztes Jahr haben beispielsweise das Alvin Ailey American Dance Theater und das Verdon Fosse Legacy (das dem Werk des Choreographen Bob Fosse und der Tänzerin Gwen Verdon gewidmet ist) Lehrvideos veröffentlicht, die klassische Modern-Dance- und Filmmusical-Schritte für Tänzer aller Leistungsstufen zugänglich machen.

Wer nach einer Möglichkeit sucht, Tanzchoreografien zu Hause zu lernen, findet hier fünf Optionen für unterschiedliche Stile (in grob aufsteigender Reihenfolge des Schwierigkeitsgrads) mit den entsprechenden Anleitungen. Jede ist auf ihre Weise ein richtiges Training, also besser darauf achten, sich aufzuwärmen, viel Wasser zu trinken und, wie Montanez ihren Schülern sagt, "nett zu sich selbst zu sein."

1. Musical Comedy

In der Song-and-Dance-Nummer "Who's Got the Pain" aus dem Film "Damn Yankees" von 1958 leiten Gwen Verdon und Bob Fosse ihre komödiantische Bühnenroutine mit einem schwungvollen, hüftschwingenden Rückwärtsgang ein. Als Teil der #FosseMinute-Serie von Verdon Fosse Legacy auf YouTube zeigt die Tänzerin Dana Moore diese kurze Sequenz vor, die auch als Mambo-Schritt bekannt ist. Sie beinhaltet auch einige grundlegende Hut-Choreografien und den wiederkehrenden Ausruf "Erp!"