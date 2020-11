Internationaler Männertag: „Trump ist ein Extrembeispiel“

Der Sänger Harry Styles erntete viel Kritik für sein Vogue-Cover, das ihn eben in einem Kleid zeigte. Warum stoßen sich so viele daran?

Weil wir diese Geschlechterrollen, diese Genderstereotype, stark verinnerlicht haben. Wir bekommen diese Bilder ständig subtil vermittelt, etwa über die Werbung. Kinder denken, es ist eine biologische Eigenschaft, dass Buben kurze Haare haben und Mädchen lange. Geschlechtliche Identität hat etwas Klärendes, etwas Einfaches, es gibt die Männer und die Frauen. Wenn das herausgefordert und verkompliziert wird, ist das immer auch eine Bedrohung meiner Klarheit, meiner Sicherheit. Selbst jemand wie ich, der optisch nicht herausfordernd ist, aber öffentlich über Männer und Gefühle spricht, wird im Internet oft angegriffen und als „Schande für die Männer“ bezeichnet. Weil eine Öffnung der Geschlechterrollenbilder schwer auszuhalten ist.

Ein Mann im Kleid auf einer Titelseite, eine Transgender-Frau im US-Senat – warum ist Repräsentation wichtig?

Das Einzige, das nachhaltig Veränderung erzeugt, ist, dass die tägliche Realität anders gestaltet wird. Die Grundlage ist Bildung – die ersten Outings von Homosexuellen gab es erst, nachdem Bücher dazu auf dem Markt waren. Jetzt sind wir schon so weit, dass es selbst in Trumps Amerika schwule, schwarze Abgeordnete gibt. Für schwarze Buben eröffnet das neue innere Möglichkeiten, so wie es für Mädchen jetzt zunehmend die auch innere Möglichkeit gibt, Mathematik zu studieren, weil es entsprechende Vorbilder gibt. Insofern bin ich aus meiner Warte froh über jeden, der diese Ordnung infrage stellt und damit Vorbild ist für andere: sei es ein Mann im Ballett, eine Frau in der Autowerkstatt oder ein Psychotherapeut, der sich über Gefühle auslässt (lacht) – mit jedem Beispiel kommen wir weiter.