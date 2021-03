Holen Sie sich Ihr Sexleben zurück - in vier Schritten

Eine andere Studie aus dem vergangenen Frühjahr legt nahe, dass ein Drittel der Paare pandemiebedingte Konflikte erlebte und das Sexleben darunter litt. "Wir kommen um viele Aspekte unseres früheren Lebens", schreibt Maya Luetke, eine Forscherin am Center for Sexual Health Promotion der Indiana University, die die Studie leitete, per E-Mail. "So wie es in vielerlei Hinsicht ein verlorenes Jahr ist, könnte es auch ein verlorenes Jahr in Bezug auf Sex sein."

Auch Emily Nagoski war von den Daten nicht überrascht. Sie ist Sexualpädagogin, Forscherin und die Autorin von "Komm, wie du willst: Das neue Frauen-Sex-Buch". Nagoski vergleicht sexuelles Verlangen und Hemmung mit Gaspedal und Bremse in einem Auto. Und obwohl die aktuelle Lage das Sexleben von Paaren eher bremst als beschleunigt, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Es gibt immer noch eine Menge, was was man tun kann, um den Fuß von der Bremse zu nehmen und auf das Gaspedal der Sexualität zu steigen.

Die Perspektive ändern

Selbstkritik und Verurteilung des Partners sind klassische Wege, die zur Dämpfung des sexuellen Verlangens führen. Mehr als die Hälfte der Frauen berichtet, dass Stress, Depressionen und Ängste nicht nur ihr Interesse an Sex verringern, sondern auch ihre sexuelle Erregung und Fähigkeit zum Orgasmus. Nagoski sagt, dass es normal sei, während einer Krise, wie zum Beispiel einer Pandemie, weniger Lust zu empfinden. "Man hat das Gefühl, dass die ganze Welt und buchstäblich die Luft, die Sie atmen, eine potenzielle Bedrohung für Sie und Ihre Familie ist. Das drückt auf die Bremse."

Anstatt einer Verhaltensänderung könnte der erste Schritt zur Verbesserung Ihres Sexlebens eine Änderung Ihrer Einstellung sein. "Wenn Sie Sex haben, weil Sie es müssen oder weil Sie das Gefühl haben, dass Sie es müssen, werden Sie nicht viel Sex haben. Und Sie werden ihn wahrscheinlich nicht genießen", schreibt Nagoski in ihrem Buch. "Entscheiden Sie sich nicht einfach dafür, Sex zu haben, sondern versuchen Sie, die Identität einer Person anzunehmen, die Sex liebt."

Einen Plan machen

Frau Petro sagt, dass ihr Mann und sie sich immer noch Zeit für Sex nehmen, selbst wenn es nur, sagen wir, jeden dritten Sonntag ist. "Ich schiebe Gedanken an unerledigte Aufgaben aus meinem Kopf und versuche einfach, mich in meinem Körper zu entspannen und für meinen Partner präsent zu sein", sagt sie. Danach nehmen sie sich gegenseitig weniger ernst. "Wir sind unbeschwerter."

"Die Leute sind sehr von der Idee eingenommen, spontan Sex zu wollen", sagt Nagoski. Aber besonders bei Frauen ist das ziemlich selten. Basierend auf einer Vielzahl von Untersuchungen zu Geschlecht und sexuellem Verlangen schätzt Nagoski, dass etwa 15 Prozent der Frauen spontanes Verlangen erleben, während die meisten ein reaktives Verlangen verspüren - sie wollen Sex, wenn etwas Erotisches passiert.

"Studienteilnehmer, die über einen längeren Zeitraum in einer Beziehung großartigen Sex haben, nennen spontanes Verlangen nicht als Faktor dafür", sagt sie.

Was ist also ausschlaggebend?

Als die klinischen Psychologen Peggy Kleinplatz und A. Dana Menard eine Studie für ihr Buch "Magnificent Sex: Lessons from Extraordinary Lovers" (Großartiger Sex - Lektionen von außergewöhnlichen Liebhabern) durchführten, fanden sie heraus, dass die Elemente, die großartigen Sex ausmachen, über alle Geschlechter, Sexualitäten und eine Vielzahl anderer Eigenschaften und Vorlieben hinweg konstant sind. Dazu gehören Dinge wie Kommunikation, Einfühlungsvermögen, Verletzlichkeit, Verbundenheit und im Moment präsent zu sein. Die Autoren betonen, dass man Vorstellungen von romantischer Spontanität ignorieren und stattdessen Bedächtigkeit und einen Plan haben sollte.

Großartiger Sex, so fanden sie heraus, passiert nicht einfach so. Er erfordert Intentionalität. Haben Sie keine Angst, es in Ihren Kalender einzutragen, wenn Sie es müssen. Denn während Sie großartigen Sex nicht planen können, können Sie, wie Kleinplatz und Menard es in ihrem Buch ausdrücken, "absichtlich die Bedingungen schaffen, unter denen die Magie passieren könnte."

Probieren Sie Neues

Auch wenn es normal und verständlich ist, während einer Pandemie ein geringes sexuelles Verlangen zu verspüren, gibt es Dinge, die Sie tun können, um das Verlangen in einer Beziehung zu steigern. Etwas, das laut Wissenschaft die Erregung erhöht, sind neue Erfahrungen. Nicht sexueller Art, sondern alles, was den Puls in die Höhe treibt.

Es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um "einen Dialog mit dem/den Partner(n) über die Beziehung insgesamt sowie über persönliche Wünsche, Fantasien, Bedürfnisse usw. zu eröffnen", schreibt Maya Luetke, die an der Indiana University den Zusammenhang zwischen Konflikten und sexueller Intimität untersucht, per E-Mail. Wenn diese Gespräche unangenehm sind, empfiehlt sie, das Gespräch mit einem auf Sex spezialisierten Therapeuten zu suchen.

Oder man findet einen anderen Weg, die Herzfrequenz zu erhöhen. Es ist vielleicht nicht möglich, Achterbahn zu fahren oder auf einem Konzert zu tanzen. Sie könnten aber ein YouTube-Workout machen, mit Ihrem Partner wandern gehen oder gemeinsam einen Gruselfilm ansehen, wenn die Kinder schlafen. Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass in der Nähe des Partners Aufregung zu erleben, diese Person neuartiger und damit sexuell attraktiver erscheinen lässt.

Den Stresskreislauf schließen

Wenn Ihr Gehirn eine Bedrohung wahrnimmt (zum Beispiel einen Löwen, der Sie jagt), aktiviert Ihr Körper das sympathische Nervensystem, das Chemikalien wie Adrenalin und Cortisol ausschüttet, damit Sie schneller rennen oder besser kämpfen können. Sobald die Bedrohung vorbei ist (Sie sind weggelaufen; Sie haben den Löwen getötet), schaltet sich der Parasympathikus ein, der Sie aus dem Kampf-oder-Flucht-Modus herausholt und Ihren Körper in einen ruhigen Zustand zurückbringt.

Dieser ruhige Zustand, der durch den Parasympathikus aktiviert wird, ist auch für die sexuelle Erregung verantwortlich. Mit anderen Worten: Ihr Gehirn weiß, dass Sie keinen Sex wollen, wenn Sie der Löwe jagt.

Moderne Stressoren sind jedoch zweideutiger als ein Löwe. Für Ihr Gehirn ist es weniger klar, wann die Bedrohung vorüber ist - wenn etwa Ihr Gehalt überwiesen wurde oder der Distance-Learning-Schultag Ihres Kindes vorbei ist. Nagoski empfiehlt daher, den "Stresszyklus zu beenden", oder Dinge zu tun, die dem Körper signalisieren, dass die Gefahr vorüber ist. Wenn Sie nach einem langen Arbeitstag joggen gehen, verlassen Sie den Kampf-oder-Flucht-Modus, indem Sie vom bildlichen Löwen wegjoggen und Ihrem Körper mitteilen, dass der Stress vorbei ist, zumindest bis morgen.

Und selbst wenn Sie sich immer noch nicht sicher genug fühlen, um Lust zu empfinden, können Sie Ihren Partner immer noch berühren und eine intime Verbindung herstellen. Im Dunkeln liegen und einen Film mit Ihrem Partner ansehen, spazieren gehen, Sport treiben, Selbstakzeptanz üben - all diese Dinge haben ihre eigenen Vorteile, auch wenn sie nicht zu Sex führen.

