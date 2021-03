Gibt es ein Geheimnis für Erfolg auf Instagram?

Ihre Freunde und Kollegen waren auf die Ergebnisse ihres Gesprächs mit Instagram neugierig. "Es fühlte sich an, als wüsste ich plötzlich alle Geheimnisse", sagt Reichenbach. Das Treffen sprach sich herum und schon bald wurde sie mit Anfragen in Künstler-Chatgruppen auf der Plattform Discord und anderswo überschüttet.

Reichenbach hat ihre Erkenntnisse auf ihrem Blog publiziert - hauptsächlich, so sagt sie, um sie leichter mit den vielen Leuten zu teilen, die sich an sie wenden. Den Blog-Beitrag illustrierte sie mit einem ängstlichen Frosch.

Innerhalb weniger Tage ging der Eintrag viral und wurde fast 200.000 Mal angesehen. Einige der Reaktionen kamen für Reichenbach unerwartet. "Auf Instagram war die Reaktion der meisten Leute: 'Vielen Dank, das ist sehr hilfreich'", sagt sie. "Auf Twitter haben die Leute gesagt: 'Ich möchte Instagram und Facebook in Schutt und Asche legen. ”

Das Evangelium nach irgendeinem Typen auf TikTok

Sobald eine neue Internet-Plattform auch nur das geringste soziale oder wirtschaftliche Potenzial aufweist, tauchen schon Subkulturen auf, die sich der Optimierung und dem Wachstum auf diesen Plattformen widmen.

Auf YouTube haben sich Accounts mit Millionen von Abonnenten darauf spezialisiert, die "Geheimnisse" wachsender Abonnentenzahlen zu enthüllen. Auf TikTok behaupten Leute, geheimes Wissen darüber zu besitzen, wie man in die automatisch und individuell generierten "For You"-Seiten der App gelangen kann. Informationen aus Treffen wie jenem von Reichenbach werden schnell zum Evangelium. Nützliche Ratschläge lassen sich nur schwer von Abzocke trennen, aber viele professionelle Nutzer können es sich nicht leisten, diese Unterhaltungen komplett auszublenden.

Laut Jackson Williams, der bei Instagram für die Betreuung und Entwicklung von Talenten zuständig ist, ist der Inhalt von Reichenbachs Blog-Beitrag im Großen und Ganzen korrekt, ebenso ihre Darstellung des Gesprächs.

Williams sagt, dass ein "großes globales Team unsere Partner in einer Vielzahl von Branchen unterstützt", also ähnliche Formen von Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram durchführt. Er sagt aber nicht, wie viele Personen in diesem Team arbeiten oder wie viele ähnliche Treffen abgehalten werden.

Laut Reichenbach wurde sie zu der Beratung eingeladen, weil dieses Team einige ihrer erfolgreichen Reels bemerkt hatte. "Sehr populäre" Instagrammer, so Williams, hätten möglicherweise "sehr enge" Beziehungen zu Unternehmensvertretern.

"Das ist kein Geheimnis", sagt Williams. "Über diese Dinge sprechen wir auch in unseren breit angelegten öffentlichen Vorträgen", bei Influencer-Events wie der VidCon-Konferenz. Stückchenweise und auf verschiedene Zielgruppen abgestimmt wurden die Informationen in Reichenbachs Blog-Beitrag also schon vorher gestreut.