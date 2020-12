Feiertage: Forscher finden heraus, wann Frauen am meisten Sex haben

Bie jüngeren oder kinderlosen Frauen könnte dies daran liegen, dass viele von ihnen die Feiertage bei ihren Eltern verbringen, erklärte Laura Symul, einer der Studienautorinnen. Frauen mit Kindern würden häufig die organisatorische Verantwortung für das Weihnachtsfest tragen. Zwischen dem Verpacken von Geschenken und der Planung des Festtagsmenüs bleibe die Lust auf Sex oftmals auf der Strecke.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag geht es laut der Studie wieder aufwärts, am 31. Dezember und 1. Jänner verzeichnete die App dann sogar mehr sexuelle Aktivitäten als am Valentinstag. Das Forscherteam rund um Symul verglich die Daten mit der Geburtenstatistik in den jeweiligen Ländern und stellte fest, dass in der nördlichen Hemisphäre im September - also genau neun Monate nach Silvester - die meisten Kinder zur Welt kommen. Schlussfolgerung: Die (post-)weihnachtlichen Sex-Gewohnheiten und der Geburtenboom im September stehen in einem direkten Zusammenhang.