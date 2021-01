"Erschöpft und ausgelaugt": Corona-Tweet einer Studentin geht viral

Seit Kurzem befindet sich Großbritannien in einem dritten, harten Lockdown, Studierende, die die Weihnachtsferien bei ihren Eltern verbrachten, wurden aufgerufen, nicht in die Städte zurückzukehren. Viele seien erst gar nicht zu ihren Familien gefahren und würden seit Monaten isoliert in ihren Wohnungen sitzen, schreibt die angehende Psychologin in ihrem Tweet. "Nicht alle haben Party gemacht oder Regeln gebrochen oder sind faul, manche brauchen jetzt einfach richtige Unterstützung."

"Wichtig, darüber zu sprechen"

Die Resonanz auf ihr Posting, das sie auch auf Instagram teilte, habe ihr gezeigt, dass es vielen Studierenden gerade ähnlich ergehe. Wenig Feedback von Professoren, Einsamkeit sowie teure Monatsmieten mache ihnen zu schaffen. "Es ist so wichtig, darüber zu sprechen, wie es uns Studierenden unter diesen Umständen geht", schrieb Murrell in einer Folge-Nachricht, in der sie sich für die vielen zustimmenden Reaktionen bedankte. "Unis werden nicht einmal annähernd so oft erwähnt wie andere Bildungsbereiche. Es ist nicht richtig und nicht fair. Bitte schaut auf eure Studienkollegen."

Auf Nachfrage des Independet rechtfertigte sich die Bournemouth University: Nachrichten würden in regelmäßigen Abständen an die Studierenden geschickt. Wer sich schlecht fühle, könne sich jederzeit an die Servicestelle wenden.