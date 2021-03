Eines der teuersten US-Häuser: Berühmte Filmvilla wird verkauft

Von Banktycoon Milton Getz 1926 erbaut, soll die knapp 3000 Quadratmeter große Prunkbude im noblen Beverly Hills nun um 100 Millionen Dollar verkauft werden.

Dafür gibt es dann auch zwei Kinosäle, plus Tennisplatz, riesigen Pool, Weinkeller und sogar ein eigener Nachtclub befindet sich im Haus. Insgesamt ist das Anwesen 14.000 Quadratmeter groß - also 1,4 Hektar. Damit gilt es als eines der größten privaten Anlagen in Los Angeles.