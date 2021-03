Den Sex finden, der zu mir passt

„Eine sexpositive Haltung fordert, dass alle Menschen, egal welche sexuellen Vorlieben und Vorstellungen sie haben, und welches Beziehungskonzept sie leben, respektiert und Teil der Gesellschaft sein dürfen“, so Roidinger. In der Sexualwissenschaft gibt es keine Norm, kein „richtig“, kein „falsch“, kein „gesund“ oder „ungesund“. Sexpositive Menschen fühlen sich von Andersartigkeit nicht bedroht, sie erleben Menschen mit anderen sexuellen Vorlieben als Bereicherung und ermutigen jeden, seinen individuell richtigen Weg zu finden, um Sexualität und Beziehung authentisch zu leben. „Die wichtigste Grundlage dafür ist der Konsens. Alle Beteiligten müssen zustimmen, wertschätzend miteinander umgehen und auf Augenhöhe sein, damit das funktioniert“, so Roidinger.

Miteinander kommunizieren

Genau das macht den Begriff „sexpositiv“ für die Arbeit der Sexualberaterinnen so faszinierend wie wertvoll. „Denn um das zu leben, müssen Menschen vor allem gelernt haben, miteinander zu kommunizieren. Wir fordern schon lange eine sexualpädagogische Aufklärung, auch für Erwachsene. In jenem Sinne, als es um den Dialog geht. Er ist wichtig, denn nur Kommunikation führt zu sexuellem Lernen“, sagt Roidinger. Sexualität sei weder etwas Schlechtes noch etwas Gottgegebenes, sondern tatsächlich etwas, das gelernt und geübt werden kann, immer wieder anders und immer wieder neu. Hier spielen sexpositive Formate wie Workshops, Festivals oder Jahresgruppen eine wesentliche Rolle. Und so kann eine bewusste, achtsame und respektvolle Haltung entstehen, die dem individuellen Begehrensprofil eines Menschen wertschätzend und bejahend gegenübertritt.