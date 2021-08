Autismus: Die Welt mit anderen Augen sehen

Simon ist Autist. „Die Diagnose wurde kurz vor seinem dritten Geburtstag gestellt“, erzählt sein Vater. Weil Simon kaum sprach, brachten ihn seine Eltern zu einer Logopädin, die die Familie an ein Diagnosezentrum verwies. Autistische Kinder lernen häufig später zu sprechen. Manchmal verfügen sie auch über einen alterstypischen Wortschatz, haben aber Probleme, ihn anzuwenden.

Seine Liebe zu Uhren entdeckte Simon schon mit einem Jahr. „Bevor er noch ein richtiges Wort sagen konnte, hat er das Ticken der Uhr lautsprachlich imitiert“, schildert sein Vater, der mit seinem Sohn inzwischen einmal pro Woche das Uhrenmuseum besucht.

Spezialinteressen sind bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung keine Seltenheit. Herkömmlichem Spielzeug schenken autistische Kinder oft wenig Beachtung, umso interessanter sind dafür Einzelteile oder technische Geräte – ein Highlight ist die Kamera des KURIER-Fotografen bei unserem Besuch.

Als Fachassistentin der Österreichischen Autistenhilfe betreut Emilia Simon an zwei Tagen pro Woche. Beim Spielen, Basteln und anderen Aktivitäten geht sie aufmerksam auf die Bedürfnisse des Buben ein. „Zu Beginn war es mir wichtig, ihn nur zu beobachten und kennenzulernen. Was er mag und was Auslöser für schwierige Situationen sein können“, erzählt Emilia, die Soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert.