Kennen Sie Deutschland?

Beim Frühstück auf der Hotelterrasse kommen die Überflieger – ein Schwarm Kraniche auf der Suche nach Nahrung. Schauplatz: Der Nationalpark Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Deutschland ist nicht nur Großstadt, Beton und schnelle Autos. Deutschland ist ganz viel Natur. Zum Beispiel an der Ostsee, auf den Inseln Rügen und Usedom. Oder auf Hiddensee: Nur Strände, Wiesen und die zwei Leuchttürme. Und die Inseln in der Nordsee, von Amrum über Sylt bis Norderney.

Oder eben auf der Müritz, dem größten See Deutschlands (der Bodensee ist noch größer, aber der „gehört“ auch Österreich und der Schweiz). So weit ist der Horizont, dass man glauben könnte, man sei auf dem Meer. Bei Windstärke 5 auf dem Segelboot sowieso. Nur gut, dass am Ufer, wo die Menschen im ehemaligen Ossiland besonders gastfreundlich sind, an jeder Ecke in riesigen schwarzen Kästen Aale geräuchert und verkauft werden. In putzigen Städtchen mit Namen wie Röbel, Waren oder Klink. Das gibt selbst bei steifer Brise eine gute Unterlage. Aber auch die gemütlichere Variante ist möglich: Schön ist es, auf dem Hausboot an den unbekannten schönen Seiten Deutschlands vorbeizugleiten – unter allen Brücken durch, von See zu See. Und wer überhaupt entschleunigen will, mietet im Naturpark Müritz ein Kanu und erkundet Gegenden, die mit dem Auto sowieso nicht und mit dem Fahrrad kaum zu erreichen sind. Am nächsten Morgen sind die Kraniche wieder da. Versprochen.