Hans Wurst

Es ist ganz offensichtlich so, dass in Österreich jede Generation ihren typischen Theaterskandal hervorbringt – und Spielchen innerhalb wie außerhalb der imposanten Musentempel eifrig gehegt und gepflegt werden. Zuletzt traf es den Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann – einen selbstbewussten Bühnenmenschen, zu dessen Hinauswurf sogar der heimische Kulturminister herbeieilte. Mehrere Jahre zuvor war der wortgewaltige Claus Peymann mit Hilfe des deutschen Boulevards und des Polemikers Thomas Bernhard gegen die barock-katholischen Österreicher angetreten. Alles aber reicht noch weiter zurück – und zwar in das Jahrhundert von Kaiser Franz Joseph. Als ihn seine Sissi aus dem Ehebett hinauswies, verliebte er sich just in eine Schauspielerin vom Burgtheater – Katharina Schratt. Der Sittenskandal war allerdings halb so groß wie die Aufregung, dass der Kaiser die Casinoschulden der „Gnädigen Frau“ bezahlte.

In dieser Zeit sprachen in der k.u.k. Welt die Unter- und Oberschicht bereits verschiedene Sprachen, Grundlagen für einen spezifischen „ Hamur“. Und doch ist auch das nicht jüngeren Datums, sondern stammt aus der Zeit von Hetz, Gaudi und Gspaß: Wenn zum Beispiel etwas in Wien schief läuft, dann ist das bis heute ein Gwirx oder Tohuwabohu. Ein hinzugefügtes „Jessas“ relativiert die Tatsache, dass einer immer das „Bummerl“ hat. Ein „Halawachl“ zu sein, verspricht das Glück auf einer „gmahten Wiesn“. Aber ewig droht der liebe Augustin: „Alles is hin“.

Ernst Klimts Austriazismen sind geradezu unerschöpflich; noch immer. Aber woher stammt der ausgeprägte Wunsch nach dem Dialekt? Bühnendeutsch ist heute bei den Österreichern eher verpönt; das k.u.k.-„Näseln“ so gut wie ausgestorben. Und selbst die überzeugtesten Super-Österreicher müssen zugeben, dass die Qualität der Rhetorik zwischen Nordsee und Main sowieso besser entwickelt ist als das Stammeln in österreichischen Landtagen.

Der Hintergrund: Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts strömten unglaublich viele Aufstiegswillige, Änderungsbereite und Abenteurer in die Monarchie. So der steirische Bauern-Sohn und Komponist Johann Joseph Fux, der aus Bayern ins österreichische Kronland Böhmen eingewanderte Förster-Sohn und Musicus Christoph Willibald Gluck; der Friseur-Sohn Antonio Vivaldi aus dem Venezianischen, der böhmische Musiklehrer Florian Gassmann – Sohn eines Goldschmieds. Nicht zu vergessen das sechsjährige Wunderkind Mozart, das Maria Theresia selbst am 13. Oktober 1762 ihrer Familie und dem Hof vorstellte. Aber auch der „Wolferl“ kam aus keiner „Oberschicht“ – vielmehr fanden sich Maurer, Baumeister, Buchbinder und Berufsmusiker unter den Ahnen. Die hochbegabten Haydn-Brüder wiederum halfen dem Vater in Rohrau beim Zimmern von Fuhrwerken, die man über die Leitha transportierte. Wien, das war also unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert ein unglaublicher „melting pot“ für die interessiertesten Schriftsteller, Librettisten, Textautoren, Buchhändler etc. aus halb Europa. Ihr Sohn Joseph II. konzentrierte sich hingegen stark auf das, was wir heute Gesellschaftspolitik nennen; und das mit Hilfe der diskret agierenden Freimaurerlogen. Aber auch er versuchte die literarischen wie musikalische Genies nach Wien zu lotsen – waren sie Freigeister, war ihm das doppelt erwünscht.