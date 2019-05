Großbaustelle "Erde": Ein Film versetzt Berge

Das ist nicht einfach so dahergeredet. Nach 115 Minuten "Erde" und Besuchen auf Baustellen und Tagebaugebieten in Kalifornien, einem Brennerbasistunnel, einem Braunkohletagebau im ungarischen Gyöngyös, einem Marmorsteinbruch in Carrara, in den Kupferminen am spanischen Rio Tinto und inmitten der Ölsande im kanadischen Alberta, wird einem klar, wie umfassend und nachhaltig der Mensch seine Heimat bearbeitet.

Mehr als Google Earth

Beeindruckende Bilder sind das eine, ein Bewusstsein für die Verletzlichkeit unseres Planeten zu schaffen, das andere. Regisseur Nikolaus Geyrhalter: "Wir alle kennen Google Earth und sind das Von-oben-Betrachten der Welt inzwischen sehr gewöhnt. Es sind allerdings stehende Fotos. Wenn sich aus dieser Perspektive plötzlich Menschen oder Maschinen bewegen, dann macht das einen großen Unterschied. Es ist auch ein Bild, das Dimensionen und gleichzeitig den Blick auf menschliches Tun aus der Distanz eröffnet. Daraus kann man dann in eine nähere Betrachtung und Reflexion übergehen."