freizeitTIPPS: WEINLESE - der Weintrinker Freude am händischen Ernten

topFIT

SALZ∙ASTERN Kaum zu glauben, dass eine Pflanze salzhaltige, ausgetrocknete Lackenufer liebt. Bei dieser Exkursion schauen wir uns diese Überlebenskünstlerin von ihrer schönsten Seite an, denn wenn sie in Blüte geht, hüllt sie ganze Landstriche in ein rosa-lilafarbenes Blütenmeer. Fotoapparate zücken!

Info-Zentrum/Bgld., 30. September, 11. Oktober, 13-16 Uhr,

Anm. 0 21 75/34 42, www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

www.facebook.com/NeusiedlerSeeTourismus

WIENER∙WEIN∙WANDERTAGE Gemächlich gemmas an, schlendern durch die Weinberge und besuchen nach Herzenslust die zahlreichen Heurigenstationen. Gehmüde tingeln mit dem Heurigenexpress hin und her. Praktisch ist die Weinwandertag-App für die Routensuche und um Wanderstempel zu sammeln.

Ottakring/Neustift am Walde bis Nussdorf/Strebersdorf bis Stammersdorf,

29. & 30. September, ab 10 Uhr, www.wien.gv.atweinwandertag

www.facebook.com/wien.at