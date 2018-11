freizeitTIPPS: PHOTO + ADVENTURE - das Licht der Welt einfangen

ICE∙SWIMMING Brust, Kraulen oder Mixed Staffel – die Wassertemperatur muss unter fünf Grad liegen. Mit nichts als Badebekleidung- und haube kämpfen sich die Teilnehmer durch vier Bahnen parallel zum Ufer. Am späten Nachmittag schippert dann Nikolaus in seiner Fuhre, dem typischen Holzboot, über den See.

Strandbad Obertraun, Hallstättersee/OÖ, 1. Dezember, ab 8 Uhr,

Anm. unter www.bernhardhoell.at

www.facebook.com/ice swimming