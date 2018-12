freizeitTIPPS: NEUJAHRS∙Schwimmen - ein Sprung ins Kalte für tausendmal Glück

panoRAMA

VINOPHILER∙ SILVESTERPFAD Brunchen, Live-Musik und flaschenweise Wein – wer mindestens vier Bars mit je einer Flasche Wein schafft, erhält eine Bouteille gratis als Dankeschön.

Wein & Co (Filialen: Mariahilf mit Brunch, Stephansplatz mit

Live-Musik von Chris Uboh, Schottentor mit DJ AXF,

Hietzing, Naschmarkt), 31. Dezember,

ab 11 Uhr, Info 050 706/30 22,

FESTLICHE∙DISCOVERY∙HOUR Auf in die Lobby-Bar, denn eines der selbstgemixten Heißgetränke geht in der Happy Hour aufs Haus. Tipp: lässige Party mit DJ Danny Marx am Silvesterabend. Eintritt frei!

Imperial Renaissance Hotel, Wien 1, bis 31. Dezember, 18 Uhr,

Info 01/718 98 01-82 18, www.imperialrenaissance.com

WINTER∙ZUG Im Rahmen des Wintermarktes kurvt der kleine Zug entlang ausgesuchter Prater-Attraktionen um den Vergnügungspark von einer anderen Perspektive aus zu erleben. Für Jung & Alt.

Haltestelle Riesenradplatz, Wien 2, bis 6. Jänner,

