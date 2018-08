freizeitTIPPS: HEISS∙LUFTBALLON - mit dem heißen Euter übers steile Tal

landLEBEN

WINZER∙FEST DJ-Sound und Street Food am Freitag, Heurigenabend am Samstag und exquisiter Brunch am Sonntag direkt im Weingarten – schon allein die Aussicht übers rebhügelige Donautal bleibt unvergessen.

Riede Eichbühel, Krustetten/NÖ, 17.-19. August,

Info & Res. www.heurigenkrustetten.at

MOST∙MIT∙MUSIK Wetten, da sind auch Langschläfer putzmunter, wenn die Blasmusik-Kapelle „Erlauftaler Böhmische“ zünftig aufspielt. Der Frühschoppen bietet süffigen, sortenreinen Most, Mosthendl, -braten u. a. Tipp: Gönnen Sie sich eine Nacht in den lässigen Gartenlofts oder in der historischen Villa Tranquillini.

Gut Guntrams, Schwarzau am Steinfeld/NÖ, 19. August, 11-14 Uhr,

Res. 0 26 27/833 33, www.guntrams11.at

DONAU∙RIEDEN∙FAHRT Die schwüle Hitze lässt die Trauben in Rekordzeit reifen. Bei dieser Schifffahrt können Sie Riesling, Veltliner und Co. beim Wachsen zusehen. Dazu: Bummelzugfahrt, Weinverkostung und Wachauer Jause.

Domäne Wachau, Dürnstein/NÖ, 25. August, 13.30 Uhr,

Anm. 0 27 11/371-10, www.domaene-wachau.at

