freizeitTIPPS: DIY - Glückseligkeit in der Lolli Pop-Werkstatt

AN∙DER∙STANGE Brautparty: Was Burschen an ihren Polterabenden treiben, wollen wir gar nicht wissen. Wir Mädels können uns jetzt jedenfalls den ultimativen Kick mittels sportlichen Fun-Challenges verschaffen, einem Mix aus Pilates und Yoga an der Ballettstange. In Schärpen für Braut & Team lasst wir dann die Sektkorken knallen. Gruppenfotos? Ja, ich will!

The Boutique Barre Studio, Wien 4, Termine nach Vereinbarung,

www.boutique-barrestudio.net

www.facebook.com/TheBoutiqueBarreStudio