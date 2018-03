freizeitTIPPS: DIY - die perfekte Föhnwelle für daheim

MARILLENBLÜTEN∙WANDERUNG Der Herrgott hat’s gar gut gemeint mit diesem Fleckchen Erde. Wenn dann noch die Marillenbäume weiße Farbtupfer in die Landschaft malen, umso mehr. Die begleitete Tour führt am Südufer der Wachau vorbei an verlassenen Kellern über Römerwege, durch Hohlwege. Und auf die Labestelle mit Aussicht können wir uns jetzt schon freuen. Stadtführung durch Mautern um 11 Uhr.

Weinhof Dürauer, Mauternbach/NÖ, verschoben auf 7. April, 14 Uhr,

Anm. 0664/201 25 97, www.tourismusverein-mautern.at

www.facebook.com/mauterntourismus

www.facebook.com/weinhofamromerweg.durauer

YOGA∙IM∙MUSEUM Um für Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 14. April, 8.30-9.45 Uhr, Online-Anm. unter Miss Yoga Sabine Harbich

www.facebook.com/missyoga.at

BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

landLEBEN

OSTER∙FAHRT Tschu, Tschu – mit der historischen Diesellok voran kurven wir über die Perchtoldsdorfer Weingartenlandschaft bis ins Kaltenleutgebner Tal. Zwischenstopp beim Osterhasen, der schon eifrig allerlei Ostereier in der Gegend versteckt hat.

Bahnhof Meidling/Liesing, 2. April, ab 9.12 Uhr, Info & Tickets unter www.kaltenleutgebnerbahn.at

www.facebook.com/Kaltenleutgebnerbahn

WINZER∙WEINSTIEG Hat’s das Wetter gut gemeint mit dem lieben Wein? Ein Experte führt durch die Rieden (Sa & So um 15 Uhr). Nützen Sie am besten den Oldtimer-Traktor-Shuttle, um die

vielfältigen Verkostungsgelegenheiten des neuen Jahrgangs von 17 Winzern anzusteuern.

Gumpoldskirchen/NÖ, 7. & 8. April, 14-20 Uhr, www.weinstieg.at

www.facebook.com/weinstieg

www..facebook.com/MGGumpoldskirchen

STORCHEN∙KAMERA Die grazilen Stelzbeine sind im Landeanflug und haben Rust zum Liebesnest auserkoren. Als Brutplätze bieten die unzähligen Rauchfänge genügend Platz für die ausladenden Nester. Beobachten Sie die treuen Gäste per Stochenkamera bei Bau und Aufzucht.

Rust am Neusiedler See/Bgld., zu beobachten unter

www.rust.at/storchenkamera

www.facebook.com/rust.see

www.facebook.com/BurgenlandNeuEntdecken

www.facebook.com/NeusiedlerSeeTourismus