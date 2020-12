Warum eignet sich nicht jeder Schnee für Scheebälle?

Erst ein Mal hat dieser Winter für gefühlt zwei Stunden Wien mit Schnee bedacht. Mein Schlappohrhund und ich wollen eine Zugabe. Wir lieben es, wenn Beton, Autos und Mistkübel weiß getüncht sind. In dieser Welt, so zart, still und weichgezeichnet, fühlen wir uns wie die Schneekönige. Nun, es schaut derzeit nicht wirklich so aus, als gäbe es bald einen erneuten Flockentanz am Stadthimmel.

Schade, denn ich würde gerne trainieren. Der Hund liebt es nämlich, Schneebällen hinterherzujagen. Und meine sind nicht ideal. Dabei drücke und knete ich den Schnee so fest ich kann, forme die Bälle und werfe in einem schönen Bogen. Doch ehe sie am Ziel landen, sind sie längst zerfallen, so wie noch nicht ausgekühlte Mürbteigkekse.

Dem Hund macht das nichts, er läuft dem kleinsten Brocken hinterher, steckt seine Nase hinein und strahlt mich an, so gut ein Hund eben strahlen kann. Doch ich habe noch einen Vorsatz, bevor das Jahr zu Ende geht: Ich will endlich das Geheimnis des perfekten Schneeballs lüften.