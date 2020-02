"Mein Kind schläft nicht! Was kann ich tun?"

Ein einzigartiges Kinderspiel-Café-Konzept

Kinderlos aßen Mia Kristina und ihr Mann, Martin, sehr gerne auswärts. Dies änderte sich dann doch sehr schnell als ihr gemeinsamer Sohn, Liam, auf die Welt kam. Ein Restaurantbesuch wurde zur Herausforderung. Kinder-Spiel-Cafes gibt es viele, aber in keinem wurden sie so wirklich satt. Auch Restaurants mit Spielbereichen gibt es eine Handvoll, aber entspannt essen bleibt auch hier ein Wunsch. Entweder war es zu schmuddelig, bald uninteressant, eher was für größere Kinder oder ein Nebenzimmer, in das die Eltern mitgehen müssen.

Und so machten sie sich, die Juristin, Fotografin und Hobbyköchin und der Eventmanager und Barkeeper, auf die Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit für die Kombination von Kinder-Spiel-Café und Restaurant. Ihr BAOMI wurde im Herbst 2018 eröffnen. Die Räumlichkeiten sind offen, der Spielbereich grenzt direkt an den Bistrobereich. Baomis Spielbereich hat besonders viele Spielsachen für die Feinmotorik von Krabbel- und Kleinkinder zwischen 0 - 4 Jahren, für die älteren Kinder gibt es passende Spiele, Bücher, Puzzles, Mal- und Bastelutensilien.