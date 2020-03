Facebook-Posting von Mutter mit Lagerkoller spricht allen aus der Seele

Unter den tausenden Kommentaren meldeten sich auch Lehrer: "Ich habe 30 Jahre unterrichtet, aber ich hätte meine eigenen Kinder auch nicht zu Hause begleiten wollen. Aber ich bin froh, dass mal jemand sieht, was wir leisten."

Eine andere beklagt sich auch mit amüsanten Worten über ihre Kinder: "My kids are awful at social distancing. They've nailed the art of social suffocation though. (Meine Kinder schrecklich in sozialem Abstand. Aber sie brillieren in der Kunst des sozialen Erwürgens."