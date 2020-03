Wieder da: Konsumenten befürworten Pfand-Milchflasche

Seite Ende Februar stehen erstmals seit den 1990er-Jahren wiederbefüllbare Glas-Milchflaschen in Österreichs Supermärkten. Das trifft die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten, zeigte eine neue Befragung.

Mehrheit findet Pfandsystem gut

In der repräsentativen Umfrage, die YouGov für die Changing Markets Foundation und GLOBAL 2000 unter 1.000 Online-Befragten durchgeführt hat, befürworten überwältigende 83 Prozent der Bevölkerung die Einführung eines Pfandsystems in Österreich. "Die Bundesregierung muss rasch und konsequent handeln. Wir brauchen effiziente Mehrwegsysteme und ein Pfand auf Einwegprodukte, damit deutlich weniger Müll in die Umwelt gelangt", fordert WWF-Expertin Elisa Gramlich anlässlich der Ergebnisse.

"Wir müssen die Kreislaufwirtschaft auf allen Ebenen massiv unterstützen. Neben Pfandsystemen braucht es dafür verbindliche Mehrwegquoten, Anreize für Mehrwegverpackungen sowie eine gut sichtbare Kennzeichnung von Mehrwegflaschen. Die Politik muss die Konsument*innen stärker unterstützen, damit es eine echte Wahlfreiheit gibt", sagt Gramlich.