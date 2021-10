Sternekoch Wiesner: "Der Hexer" kocht mit Steinen und Holz

Wiesners Kunst ist die alchemistische Naturküche, und eine Kunst ist es wirklich: Er hat sich mit seinem Gasthof Rössli in Escholzmatt, eine Stunde von Luzern, damit einen Michelin-Stern erkocht. Es ist die höchste Auszeichnung, die ein Koch weltweit erreichen kann.

Was Wiesner so speziell macht: Seine Zutaten bezieht er allesamt aus dem, was die Natur preisgibt. Und das sind nicht nur Tiere und Wildpflanzen und Kräuter. Sondern auch höchst außergewöhnliche Ingredienzien. Holz, Blätter, Moos, Torf, Granit, Eisenerz, Asche, Stroh: „Der Hexer vom Entlebuch“, wie er genannt wird, kreiert aus Altem Wissen Gerichte, die man wohl als avantgardistisch bezeichnen kann. „Aus der Natur kann ich so gut wie alles verkochen.“ Das sagt er nicht nur so.

„Das Alchemistische daran ist, dass wir so gut wie alles destillieren“, erklärt der 59-Jährige sein Küchencredo. „Nicht nur Pflanzen, sondern auch Hölzer und Steine.“ Nehmen wir die Birke. Der Baum strotzt vor Möglichkeiten, „Root to Leaf“ lautet das Motto, also von der Wurzel bis zum Blatt lässt er sich vom Menschen verwerten. Er lässt sich zubereiten oder aber Wiesner destilliert seine Rinde und veredelt damit Suppen, Sauerrahm, Pudding und Eis. Die Holzkohle der Birke verwendet er zum Kochen. Andererseits kann er sie zu Senf verarbeiten – „die Inhaltsstoffe der Kohle wirken auf unseren Körper desinfizierend.“