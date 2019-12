Statt Fertigchips: 3 überraschende und schnelle Silvestersnacks

Was wäre der Jahreswechsel ohne diesen wunderbaren, zeitlos-lustigen Dialog von Miss Sophie und ihrem Butler James aus „Dinner for One“:

James: Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie?

Miss Sophie: Same procedure as every year, James.

Was das Silvester-Essen betrifft, muss es aber keineswegs so sein wie im vergangenen Jahr oder den Jahren davor. Gerade am letzten Tag des Jahres möchte man doch zukunftsweisend sein. Womit wir bei den Trendforschern gelandet wären, die den „Snackification“-Trend ausgerufen haben, wie etwa im „Food-Report 2020“ von Hanni Rützler. Demnach werden die Menschen eher in kleinen Einheiten, häppchenweise, nebenbei essen – aber nicht zwingend ungesund. Klein, aber oho - das ist, wie wir finden, ein wunderbares Motto für den Silvesterabend – Snacks, die einfach zuzubereiten sind, Spaß machen und mitunter sogar gesund sind.

Grünkohl-Chips mit Sesam

Zutaten: 300 g Grünkohl, 4 EL Olivenöl, 2 EL Sojasauce, 2 TL Sesamsamen, 1 TL süßes Paprikapulver, grobes Meersalz

Zubereitung: Backrohr auf 190 Grad vorheizen – Ober- und Unterhitze, Kohl putzen, in grobe Stücke schneiden, die ganz dicken Blattrippen weggeben, waschen, sorgfältig trockentupfen bzw. trockenschleudern. Das Olivenöl in eine große Schüssel geben, mit Sesam, Sojasauce und Paprika mischen. Die Kohlblätter damit ordentlich vermengen und mit der Öl-Mischung „massieren“. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, Grünkohl flach darauf legen, mit grobem Salz bestreuen. Schauen, dass sich die Blätter nicht überlappen. Zehn bis fünfzehn Minuten backen, bis die Chips richtig knusprig sind. Eventuell wenden, aber Achtung: Kleinere Blätter sind schneller fertig. Aus dem Rohr nehmen, abkühlen – servieren.

Popcorn mit Karamell-Speck