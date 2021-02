So machen Sie knusprig-frische Ofenpommes

Five Guys und XO-Grill haben in Wien den Burger-Hype neu angefacht. Lange Menschenschlangen stehen vor den Geschäften. Nimmt man sich die Laberln im Winter mit heim, gibt es mitunter aber ein Problem: Die mitbestellten Pommes Frittes sind kalt und labbrig. Oder es gibt sie im Shop gar nicht.

Woher bekommen Sie gute Pommes? Aus der Fritteuse? Haben Sie nicht. Aus dem Backrohr? Schön und gut, aber wie werden Sie da so knusprig?, werden Sie fragen. Die Antwort ist so ungewöhnlich wie einfach: Mit Polenta. Zwar ist der Maisgrieß nicht der Liebling aller, aber den Erdäpfel-Sticks verleiht er einen schönen Twist.

Und so geht`s

Zutaten als Beilage für 2 Personen:

600 Gramm festkochende Kartoffel

4-5 Esslöffel Öl (etwa Sonnenblumenöl)

30 Gramm Polenta

Salz

Optional: Pfeffer, Paprikapulver (scharf und edelsüß)

Zubereitung:

Waschen und schälen Sie die Erdäpfel. Dann schneiden Sie diese in fingerdicke Sticks (ideal ist es, wenn Sie eine Crincle-Cutter-Messer haben, dann werden sie auch noch schön geriffelt). Geben Sie die Stücke in eine Schüssel, weichen Sie diese 15 Minuten in kochendem Wasser ein. Leeren Sie das trübe Wasser weg und wiederholen Sie das Wasserbad so lange, bis die Kartoffelstärke weg und das Wasser klar ist.

Heizen Sie das Backrohr kräftig auf. 220-250 Grad. Die Pommes brauchen richtig Hitze, sonst werden sie lätschert.

Die Erdäpfel-Sticks trockentupfen, in einem Gefäß mit dem Öl, der Polenta (wenn Sie es würzig mögen, mit Paprikapulver und Pfeffer) vermischen. Rein ins heiße Rohr und so lange backen, bis die Pommes knusprig braun sind. Danach das Salzen nicht vergessen. Sonst schmecken die an sich tollen Dinger etwas fad.

Zusammen mit einem Burger, Schnitzel oder einfach pur genießen. Mahlzeit! Ketchup nicht vergessen!

Sollten Sie kein Polenta zu Hause haben, das Ganze funktioniert auch mit Reismehl.