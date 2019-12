Welche Frucht im Nikolosackerl wirklich drin ist

Ein Nikolo, der braven Kindern ein Handy schenkt? Einen Laptop? Oder Designer-Sneakers? Soll alles schon vorgekommen sein. Das traditionell schlichte Nikolosackerl ist dennoch nie ganz aus der Mode gekommen – mit Nüssen, Lebkuchen, etwas Schokolade, Datteln, getrockneten Zwetschken – und Mandarinen drin. Ihr Duft erinnert uns daran, dass es wieder so weit ist. So riecht die Vorweihnachtszeit.

Aber sind es - genau betrachtet - wirklich Mandarinen, die uns durch den Winter begleiten? „ Mandarine“ ist eigentlich ein Überbegriff. Da wäre zunächst die „Mittelmeer-Mandarine“, die von Ende November bis Anfang Jänner erhältlich ist. Sie hat zwar viele Kerne, schmeckt aber laut Mario Harapin vom kroatischen Delikatessengeschäft „Delikroat“ in Wien-Neubau „süß“ und „voll“. Seine Früchte stammen aus dem Neretva-Delta, im Süden Kroatiens, werden von Hand gepflückt, die Schale ist unbehandelt. In dem Tal, nicht unweit von der Stadt Dubrovnik, wachsen – geschätzt – 2,5 Millionen Bäume. Reisen zur Mandarinenblüte oder -ernte sind bei Touristen zunehmend beliebt.

Die Satsuma kommt ursprünglich aus Südjapan und einer Provinz gleichen Namens, ihr Fruchtfleisch ist saftig, recht säurearm und vom Geschmack her nicht so intensiv – doch, was viele schätzen: Sie ist kernlos. Es gibt sie bereits ab Mitte Oktober in den Supermärkten zu kaufen.

Der Mönch und die Frucht

Ohne Kerne kommt auch die bei Konsumenten besonders beliebte Clementine daher, dafür enthält sie mehr Zucker. Sie stammt nicht aus Asien, sondern aus dem Mittelmeerraum und ist das Ergebnis einer zufälligen Kreuzung zwischen Mandarine und Bitterorange. Entdeckt wurde sie 1912, in einem Garten Algeriens – von einem Mönch namens Frère Clément. Die Früchte wachsen etwa in Spanien, in der Nachbarschaft von Orangen, auf gigantischen Plantagen. Ihre Farbe bekommen sie durch die nächtliche Kälte. Das Geschäft mit den spanischen Orangen und Mandarinen steckt, Medienberichten zufolge, derzeit in der Krise – nicht zuletzt wegen billigeren Importen aus anderen Ländern. Viele Bauern ernten daher nicht mehr, Früchte verfaulen, Bäume sterben. Neue Ideen sind gefragt. In Bétera, Valencia, werben die jungen Brüder Úrculo für ihr Crowdfarming-Projekt „Naranjas del Carmen“: „Wir träumen davon, nur das anzubauen, was auch tatsächlich konsumiert wird, indem jeder Baum, den wir pflanzen und jede unserer Bienenfamilien einen Besitzer haben.“ Ihre „Clemenules“ haben jetzt Saison. Allerdings denkt man dort gerade über „die schlechteste Clementinensaison unserer Geschichte“ nach: „Es gibt Bäume die nicht eine einzige Frucht tragen“. Warum? Der März war der wärmste des gesamten Jahrhunderts, der Wechsel von Winterkälte zu Frühlingshitze drastisch – die Bäume konnten keine Blüten entwickeln.

Was Sie sonst noch über Mandarinen wissen sollten:

In der traditionellen chinesischen Medizin werden Mandarinenschalen gegen Durchfall oder Übelkeit eingesetzt, zum Beispiel in Form von Mandarinenschalentee – Achtung: Wenn Sie sich so einen Tee zubereiten wollen, sollten Sie darauf achten, ungespritzte Früchte zu verwenden. Oder Sie kaufen ihn in einer Apotheke. Der Tee hilft aber auch gegen Stress und wirkt beruhigend - man kann ihn vor dem Zubettgehen trinken. Zubereitungstipp für daheim: 1 EL Mandarinenschale (bio, ungespritzt) klein schneiden oder zerreiben, mit 1/4 l kochendem Wasser übergießen, 10 Min. ziehen lassen, vor dem Schlafengehen schluckweise trinken.

Tipps für den Kauf: Nehmen Sie nur Exemplare, deren Schale unversehrt ist und auch keine mit grünen Flecken. Sie reifen nicht nach. Mandarinen sind bei Zimmertemperatur drei Tage haltbar, danach beginnen sie auszutrocknen und verlieren an Aroma. Bei der Lagerung im Kühlschrank (Gemüsefach) bleiben sie bis zu sechs Wochen frisch. Wichtig: Mandarinen sollten unbedingt von anderem Obst getrennt lagern und regelmäßig auf Schimmelbefall untersucht werden.

Mandarinen enthalten besonders viel Kalium und sind reich an Asparaginsäure und Antioxidantien.

Rezepttipps:

Mandarinentorte