Sugo oder veganes Eis nach Hause: Diese Restaurants stellen jetzt zu

Verschaffen Sie sich einen Überblick, der Artikel wird laufend aktualisiert.

Marco Simonis, Wien

Die Edel-Greißlerei Marco Simonis verwandelte den Standort in der Innenstadt in einen Supermarkt und führte zudem einen Lieferservice an: Ein "Best of" aus dem Simonis-Sortiment (Gemüse, Obst, Brot, ausgewählte Weine, Gin, Tonics und Säfte sowie Marmelade, Süßes, Suppen, Käse, Schinken und Salate) sowie frisch vorgekochte Tagesgerichte.

Die Tagesgerichte finden Sie ab 10:30 Uhr auf www.marcosimonis.com sowie auf Facebook.

Ab kommender Woche wird auch Frühstück geliefert!

Die Mindestbestellmenge beträgt 35.00 Euro. Die Lieferhotline 06769652725 ist von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr besetzt. Bestellungen per E-Mail gerne an welcome@marcosimonis.com.

Die Zustellung erfolgt dann innerhalb von 3 Stunden bis spätestens 19:00 Uhr am selben Tag.

Zone 1 – Bezirk 1-9: 13 Euro Lieferpauschale

Zone 2 – Bezirk 10,11,12,15,16,17,18,19,20: 17 Euro Lieferpauschale

Zone 3 – Bezirk 13, 14, 21, 22, 23: 23 Euro Lieferpauschale

Info: Marco Simonis, Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Greißlerei Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr